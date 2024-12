Tagasi 09.12.24, 11:16 Eesti puudumine EXPO-lt jätab märgi: ärisuhted satuvad löögi alla Kuigi Eesti ei osale Jaapanis Osakas toimuval maailmanäitusel EXPO, siis Eesti ettevõtjatel on siiski võimalused, kuidas teiste riikide seas silma paista, rääkis sihtasutuse International Mission Estonia (IME) juht Andres Kask.

Järgmise aasta kevadest sügiseni toimub maailmanäitus EXPO Jaapani linnas Osaka. Foto: AFP/Scanpix

EXPO-l toimub kaheksa teemanädalat, milles paljudes arutatakse ühiskondlikke probleeme, kuid osa neist on suunatud lahendustele, kus ettevõtted saavad anda oma panuse, rääkis Kask Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta tõi näiteks, et nädalate jooksul on teemadeks IT- ja targa linna lahendused ning cleantech. Koos sihtasutuse ja EISiga on võimalik EXPO-l osaleda ja teemadel kaasa rääkida.

Eesti puudumine maailmanäituselt jätab aga kehva mulje, sest isiklikud suhted on mitmes maailmanurgas väga olulised. “Vahel on peolt puudumine suurem märk kui peol osalemine,” ütles Kask.

IME juht tegi juttu sellest, mis tagajärjed on sellel, kui Eesti ei osale Osakas maailmanäitusel ning kuidas Läti ja Leedu on seal meile ka abiks.

Intervjueeris Hando Sinisalu.