Tagasi 10.12.24, 10:29 Viljar Arakas emissioonist: tegime ühe vea Hiljuti raha kaasanud Eften tegi aktsiaemissiooniga ühe turundustaktikalise vea, tõdes Eften Real Estate Fundi fondijuht Viljar Arakas.

Eften Real Estate Fundi fondijuht Viljar Arakas Foto: Liis Treimann

Arakas selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et emissiooni alguses ütles börsifirma turule, et neile piisab ka sellest, kui investorid märgivad mahu poolenisti täis.

“Tegelikult me oleksime pidanud tooma baasmahu poole miljoni aktsia peale ehk poole võrra väikesemaks ning siis me saaksime praegu rääkida, kuidas aktsiaemissioon märgiti üle, kuigi summa on täpselt sama,” rääkis fondijuht. “Tegemist on teatava optilise segadusega, aga lessons learned ja tulevikus oleme targemad: paneme latti madalamale.”

Märgitud mahuga aga ükski projekt ei jää pooleli ega tegemata, kinnitas Arakas. Ta leidis, et aktsiaemissioon oli oma ajast ees, sest praegu on jaeinvestoritele võlakirjad atraktiivsemad.

Fondijuht tegi juttu ka sellest, miks läks Eften Lätis ja Leedus lati alt läbi ning millal vaibub investorite seas võlakirjalummus.

Küsis Janno Riispapp.