Tagasi 11.12.24, 14:00 Eestlaste loomaplaastriga plaanitakse jõuda eurooplaste ihule Idufirma Nanordica Medicali nano-osakestega imeplaastreid on loomakliinikud müünud juba mõnda aega reklaamlausega “inimeste peal testitud,” kuid uuel aastal peaks toode jõudma müüki ka inimestel kasutamiseks, kinnitab ettevõtte tegevjuht Olesja Bondarenko.

Olesja Bondarenko, Tarmo Virki ja Triin Preem. Foto: Äripäev

“Me vajame regulaatorilt luba, et üldse oma lahendust inimestele müüa ja sellega läheb viimasel ajal üsna hoogsalt, teeme igasugused auditeid. Plaan on see, et järgmisel aastal saame loa Euroopas müüa,” ütleb Bondarenko saates "Ükssarvikute kasvulava". Lisaks on ettevõte lõpetamas suuri kliinilisi katseid Hispaanias ja töötab suurfirmadega oma tehnoloogia litsentseerimiseks.

Peamise tootena arendab ettevõte bakterivastast haavasidet haavainfektsiooni ennetamiseks ja raviks.

"Ükssarvikute kasvulava" saates räägivad Bondarenko ja Swedbanki startup-segmendi juht Triin Preem ka laiemalt naisettevõtlusest ja naisasutajate teel olevatest raskustest. Näiteks kaasavad naisasutajate loodud idufirmad vaid murdosa meesasutajate kaasatud kapitaliga võrreldes.

Nanordica Medicali neljast kaasasutajast on pooled mehed, kuid investoritega suhtleb Bondarenko, kelle eestvedamisel kaasas ettevõte kevadel 1,75 miljonit eurot. “Hea töö, super. Tõenäoliselt oled sa pidanud selle raha kaasamiseks nägema palju rohkem vaeva, kui seda oleks pidanud tegema mõni meesterahvas,” tõdes Preem.

Saadet juhib Tarmo Virki.