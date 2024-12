Tagasi 12.12.24, 16:00 Finantsvabaduse välja võidelnud investor jagab värvikamaid õppetunde Kaheksa kuud tagasi saavutas finantsvabaduse Mariann Soone, kes on töötanud pangas ettevõtete ja institutsionaalsete klientide segmendijuhina, aga samal ajal tegelenud investeerimisega üle 20 aasta. Soone avas oma teekonda.

Investor Mariann Soone tunnistab, et on mitme investeerimisotsuse tegemisel arvestanud ka Äripäeva loodud investor Toomase arvamust, aga mitte alati. Foto: Julia Laidvee

Seekordses Äripäeva raadio saates “Investeerimisportfell 2030” räägib Soone, kuidas ta on osalenud Tallinna börsil juba alates selle algusest 1990ndate lõpuaastatel, mil ostis oma esimesed aktsiad. Ta jagab sellest ajast ka värvikamaid lugusid. “14 minutit pärast kauplemispäeva algust müüsin oma väärtpaberi maha. Nii kõrge hinnani see enam kunagi hiljem ka ei küündinud, mille pealt mina lahkusin,“ rääkis investor. Samuti avaldab ta, kuidas ta elas üle mitu finantskriisi ning kuidas need muutsid tema investeerimisstrateegiat.

“Olen mitme investeerimisotsuse tegemisel arvestanud ka investor Toomase arvamust. Kuid näiteks Altria puhul ma Toomast ei kuulanud. Tema müüs, aga mina tiksun seal endiselt ja kogun dividende,” kirjeldas Soone enda eeskujusid. Lisaks räägib ta, kuidas on valinud mitukümmend aastat investeeringuid ilma suhtarve vaatamata ning keskendub hoopis kõhutundele.

Intuitsioonile tuginedes on Soone seadnud kokku eduka 50 positsioonist koosneva investeerimisportfelli, tänu millele saavutas investor kaheksa kuud tagasi finantsvabaduse. “Kui varem keskendusin ka kasvuaktsiatele, siis nüüd plaanin hakata positsioone ümber mängima stabiilsetele dividendiaktsiatele,” selgitas ta järgmiseid plaane.

Lisaks tuleb saates juttu, milliseid varaklasse on Soone investeeringute säilitamiseks enim vältinud, kuidas tunneb ta ära õige müügihetke ning 1990ndate lõpus naisinvestorina alustamise keerukustest.

Saadet juhtis Merian Tiirats.