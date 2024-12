Tagasi 13.12.24, 11:27 Tippjuht avab lahkumise tagamaid: õppisin uuesti kõndima ja autoga sõitma Kaksteist aastat Estonian Celli juhtinud Siiri Lahe rääkis, kuidas viimane leping tööandjaga jäi uuendamata, sest juhti ootamatult tabanud koroona pööras Lahe elu justkui teistpidi.

Estonian Celli kauaaegne juht Siiri Lahe. Foto: Andras Kralla

“Vaatamata sellele, et ma arvasin, et olen väga tugeva immuunsüsteemiga, tabas ometi koroona mind ootamatult raskelt,” rääkis Lahe Äripäeva raadiole. “Pidin uuesti õppima käima, uuesti õppima autoga sõitma ja ma suutsin seda teha ainult oma väga-väga lähedaste pereliikmete toel.”

Koroonakriis näitas Lahele, et pereliikmete lähedus on tema jaoks olulisem kui käia iga päev Tallinnast kaugele Kundasse tööle. Ta tõdes, et on ääretult kahju Estonian Cellist lahkuda, kuid annab nüüd teatepulga edasi.

Tippjuht tegi juttu ka kaheteistkümne aasta õppetundidest ning mis on selle aja jooksul tööstuses muutunud. Ka rääkis ta, mis valdkondades on Eesti konkurentsivõime väga kehv.

Intervjueeris Annika Kald.

