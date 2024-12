Tagasi 29.12.24, 14:30 Raadiohitid: aasta 2025 võib tuua turgudele üllatusi Kuulajaid huvitas sel nädalal, mida toob uus aasta aktsiaturgudele ja kinnisvarainvestoritele ning millised tähelepanuväärsed sündmused jäävad lõppevat aastat ilmestama – kes krooniti saates aasta suurimateks võitjateks ja kes kaotajateks.

Aasta tagasi oli turgudel ekstreemne ahnus, täna hirm, rääkis Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang. Foto: Andras Kralla

Nädala raadiohitid:

USA majanduskasvu tagajärjel võib föderaalreserv intressimäärasid järgmisel aastal hoopis tõstma hakata. Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang rahaks siiski portfelli teha ei julge.

Kuula intervjuust pikemalt, milliseid üllatusi Langi sõnul turg tuua võib, millistesse sektoritesse ta investeerinud on ja mis toimub Balti börsil. Intervjueeris Meelis Mandel.

Hepsor või Enefit Green? Baltcap või Planet42? Millistel aasta suurimatel kaotajatel on lootust tuhast tõusta?

„Äripäev eetris“ ladus letti lõppeva aasta suurimad võitjad ja kaotajad börsidel, äris ja poliitikas. Kes sai, mida tahtis? Millisel kaotajal on uuel aastal lootust tuhast tõusta?

Saates rääkisid Meelis Mandel, Juhan Lang ja Viivika Rõuk ning selgeks sai näiteks see, kumb on keerulisemas seisus, kas Enefit Green või Hepsor – mõlemad on kukkunud börsil alla IPO hinna. Fookuses olid ka suurimad võitjad – kas usku on rohkem Infortari või Merkosse, Nvidiasse või bitcoini.

Meelis Mandel ja Juhan Lang kuulutasid saates välja ka enda jaoks aasta kõige kõnekama numbri ning jagasid soovitusi, mida on ettevõtja ja investorina tark ära teha nüüd ja praegu, et olla teistest samm ees.

Investor: pange oma raha indeksfondi, et pensionieas sellest ka kasu oleks

Ajakirja Investor vastutav toimetaja Anu Lill soovitab majanduslikult kindlama pensionipõlve nimel raha indeksfondidesse paigutada.

Juttu tuli veel ka kolmanda samba sissemaksest, mille tähtaeg oli 27.12 kell 15.59. Samuti olid omal kohal värsked investeerimissoovitused. Intervjueeris Juhan Lang.

Sõnum väikeinvestorile – korteritega pole praegu lootust, leib on läinud

Kinnisvaravaldkonna ajakirjanikud Kristjan Kurg ja Siim Sultson prognoosisid saates “Ruutmeetrite taga” saabuvat aastat ning tõid välja, et isegi kui euribor langeb kahe protsendi tasemele, jääb paljude väikeinvestorite jaoks üüriäri ka edaspidi võimatuks.

Saates analüüsiti veel, miks ei tulnud lõppeval aastal korterite oodatud massiivset hinnalangust. Samas prognoositi, kaua kestavad uusarendustes nüüdseks ka hinnakirja jõudnud teatud hinnaalandused. Samuti räägiti kodulaenuturu aktiveerumisest ja refinantseerimise osakaalust selles.

Lisaks puudutati kortermajade renoveerimise ja maamajade ostmisega seotud probleeme ning saate lõpus avaldati, milline on ideaalne kodu. Saadet juhtis Lauri Leet.

"Kuum Tool": Kristen Michal on ilusam kui Jevgeni Ossinovski

Kuna aasta hakkab lõppema, oli paslik hetk teha saates "Kuum tool" üks korralik aasta kokkuvõte. Suurkapitalistid ja majanduseksperdid olid sõitnud juba jõulupuhkusele, nii et tuli saatesse kutsuda paremuse järjestuses järgmine tark inimene.

Koomik Mait Vesker, rohkem tuntud Maidukina istus kuumale toolile ja rääkis oma arvamuse möödunud aastast. Saates kuulete, milline mees on Maiduki arvates ilusam: kas uus peaminister või uus Tallinna linnapea. Millisest kultuurivaldkonnast võiks tema arvates kärpida ning kui hästi on hakkama saanud Jüri Ratas influentserina? Saatejuht on Linda Eensaar.