Tagasi 02.01.25, 13:52 Indrek Lepik: Ukraina rahulepe on sel aastal ebatõenäoline “Kui peaks prognoosima kitsamalt järgmist aastat, siis relvarahu Ukrainas on siiski ebatõenäoline,” rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.

Ärippäeva välistoimetaja Indrek Lepik käis USA-s presidendivalimisi kajastamas. Foto: Andras Kralla

USA president Donald Trump on selle aasta suurim mõjutaja, ütles Lepik Äripäeva raadio hommikuprogrammis. "Lubadusi, ähvardusi on tal omajagu. Meile ilmselt olulisim on sõda Ukrainas ja perspektiivid rahust," tuletas Lepik meelde Trumpi lubadust ühe päevaga rahu luua.