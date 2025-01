Logistikasektoris mahtude kasvu ja vau-efekti oodata pole

“Logistikauudised eetris” aastalõpusaade on traditsiooniliselt lavajuttude päralt. Seekord pakume kuulamiseks debatti teemal: millised on Eesti võimalused väljuda logistilisest tupikust, kus me praegu asume paratamatult oma geograafilise asukoha ja idanaabri tegevuse tõttu?