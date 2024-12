Tagasi 31.12.24, 06:00 “See hakkab nüüd olema meie probleem.” Eesti Raudtee aitab ajada äri, mis Operailile keelati Pärast seda, kui riik keelas riigifirmal Operail Venemaa vedudega tegeleda, hakkas nende vedude juures ilma suurema kärata tähtsat rolli mängima teine riigifirma – Eesti Raudtee. Kui Operaili kliendid ja veod võttis üle Läti Raudtee, lükkas Eesti Raudtee kohe käima terve uue osakonna, et neid aidata.

Nüüd tuleb Läti Raudtee ja selle tütarfirma (LDZ Cargo) vedudesse suhtuda kui omadesse, kõlas õpetus Eesti Raudtee töötajatele eelmise aasta aprillis. „Need on nagu meie rongid, ainult et nad sõidavad LDZ lipu all, kuid meie korraldame neid ja sõidutame neid. See hakkab nüüd olema meie probleem," teatas ettevõtte liikluskorraldusosakonna juht Äripäevale teadaolevalt ühel koosolekul.

Operaili lammutamine

Küsimusi tekitav „uus täiendav teenus“ tekkis Eesti Raudteesse Operaili lammutamise tulemusena.