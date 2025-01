Tagasi 06.01.25, 12:55 Eesti Loto juht: riigifirma kasvusurve on kõvasti väiksem kui erasektoris Varem idusektoris töötanud ja novembris riigifirma Eesti Loto juhiks saanud Triin Agan tõdes, et ei kujuta ette erasektoris olukorda, kus peab investoritele ütlema, et firma ei prognoosi suurt kasvu ega kasumit.

Eesti Loto peakontor. Foto: Liis Treimann

Erasektoris pannakse prognoosidega alati üle, et tekitada ambitsiooni, rääkis Agan Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Samas on tema hinnangul realistlikud eesmärgid paremad kui üle võlli keeratud sihid.

Eesti Lotos ei saa kunagi öelda, et riskiisu on suur või aastane kasv peab tulema kahekordne, sest omanik on riik, selgitas Agan.

Eesti Loto käive kasvas eelmisel aastal umbes 7% võrreldes 2023. aastaga ning Agan prognoosib 2025. aastaks sarnast käivet nagu mullu.

Juttu tuli ka sellest, mis mängude ja loterii müük kasvas ning millised on omaniku ootused ettevõttele dividendimaksete ja sotsiaalse vastutusega seoses.

Vestles Lauri Leet.