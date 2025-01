Tagasi 09.01.25, 12:19 Trump kõigutab elektroonikas hädavajaliku hõbeda hinda Päikesepaneelide ehitamiseks ning auto- ja elektroonikatööstuses vajaliku hõbeda hind võib tugevalt sõltuda Donald Trumpi vastuolulistest väljaütlemistest, rääkis Kuusakoski juht Toomas Kollamaa.

Hõbeda hinda mõjutavad Donald Trumpi otsuseid ei oska keegi prognoosida, nagu ka nende mõju. “Alanud aastat nähakse üsna konservatiivselt ning loodetakse, et äkki see, mis on olnud, ikkagi püsib,” ütles Kollamaa Äripäeva raadio hommikuprogrammis.