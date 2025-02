Tagasi 17.02.25, 14:00 Kiire kasvuga kaablitootja: „Tellimusi tuleb praegu ilusasti sisse“ Kaabliköidiste tootja Reimax Electronics kolis aasta tagasi uude ja suuremasse tehasesse, et valmistuda kiireks kasvuks. Ettevõtte juhi Urmo Sisaski sõnul on kasv olnud kiire, kuid kasumit tänavu veel oodata ei ole.

Reimax Electronics OÜ juht Urmo Sisask. Foto: Harro Puusild

„Meie majandusaasta lõpeb märtsis ja aasta käibenumbriks jääb alla 11 miljoni euro, mis tähendab, et oleme eelmise aastaga võrreldes teinud kena kasvu,“ rääkis Urmo Sisask saates “Tööstusuudised eetris”. Reimaxi müügitulu oli eelmisel majandusaastal 7,4 miljonit eurot. Sisask lisab, et viie aastaga loodab ettevõte jõuda 20 miljoni euro suuruse käibeni.

Paljudele tööstusharudele kaabliköidiseid valmistava Reimaxi juht ei tee saladust, et olulist rolli käibe kasvus mängib kaitsetööstus. „Meie tugevus on see, et meil on kliente mitmes sektoris. Kui ehitussektor kannatab, siis tuleb ka meile sealt oluliselt vähem tellimusi. Samaaegselt on meditsiin ja militaar jällegi kasvus,“ märgib ta.

„Tellimusi on sisse tulemas päris kenasti ja kevad paistab tulevat kiire,“ märgib Sisask, kelle sõnul plaanib ettevõte kohe ka uusi töötajaid palgata.

Üldist majanduse ja tööstuse olukorda kommenteerides märgib juht, et ebakindlust on palju. „Kõik on üpriski ettevaatlikud ja eks meiegi oleme. Kõik otsused teeme kaalutletult ja läbimõeldult. Maailm on täna väga sassis. Me keegi ei oska prognoosida, mis tulevik toob. Olukord turgudel on ka väga segane,“ tõdeb Urmo Sisask

Räägime ka tööjõuprobleemidest ja sellest, millise pilguga vaatab juht majanduskeskkonda ja maksumuudatusi. Saadet juhib Harro Puusild.

