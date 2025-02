Tagasi 24.02.25, 06:00 ”See sööb mu ajud ära!” Aktiivse riskiinvestori roll Tõnu Runnelile ei istu “Eriti ettevõtlik ma praegu ei ole, pigem nagu töötu. Eesti SKPd kasvatan eelkõige oma suurele perele toitu ostes, aga mu elu pole nagu rantjeel, vaid hommikust peale räige küte,” rääkis Äripäeva raadio saates “Kuum tool” multitalent Tõnu Runnel.

Mis sulle Eesti juures meeldib? “Neid asju on palju! Vaata õue: talv meeldib praegu. Kuu aja pärast meeldib kevad,” räägib Tõnu Runnel, keda tema enda sõnul köidab elus 6000 erinevat asja. Foto: Mana Kaasik

“Mind köidab umbes 6000 erinevat asja ja ma pole üheski neist väga hea. Mind on huvitanud paljud muud asjad, kui minu ettevõte,” ütleb Tõnu Runnel , kes enda sõnul on “lapsest peale generalist”.

“See on minu needus… Ilmselt.”

Vabadus on Runnelile tähtis teema. Isiklikust ja ühiskondlikust vaatepunktist. Pisut enam kui kaks aastat tagasi tuli nii-öelda ametialast vabadust kõvasti juurde, kui järjestikuste suurtehingutega tulid exit’id tema senistest ettevõtetest. Aga perre sündisid lisaks pojale ja tütrele kaksikud ning sestpeale on tal olnud üks põhiamet: olla isa.

Exit’id… Ta oli logistika tarkvarafirma Sixfold kaasasutaja, mille Ameerika Trimble ühes paketis Saksa logistikatarkvarafirma Transporeoniga ära ostis. Sixfold pani koos vabatahtlike spetsialistidega õla alla koroonaajal ja arendas digilahenduse vaktsiinide kiiremaks jaotamiseks. Ta oli ka suurim kasusaaja Voo platvormi müügist TextMagic ule.

Laiem avalikkus tunneb Tõnu Runnelit kui fotograafi ja sõnaosavat selli sotsiaalmeediast. Näiteks X-is (endine Twitter) on tal 14 000 jälgijat, kiirelt kasvavas Blueskys jälgib tema eesti- ja ingliskeelseid tähelepanekuid 1500 inimest.

Elon Musk testib moraalseid piire

“USA sisepoliitika totrused võiks olla komöödiasaadete kuldaeg. Võiks ju lihtsalt nautida, kui poleks musti pilvi tuleviku kohal. Me oleme vägivaldse, vaenuliku, meid hävitada tahtva impeeriumi piiril,” ütleb Runnel, kes leiab tuge huumorist. “Nalja teen ikka, ka tõsiste asjade üle.”

Runnel soovitab viimasel ajal taas esile tikkuvaid Vene liidreid lihtsalt mitte vaadata, sest midagi uut nende jutust ei kuule. “Minu lapsepõlves 1980. aastatel ei olnud meil peres telekat. Vanematele ei pakkunud see soust midagi, mis sealt tuli, ja eks me olime vaesed ka.“

President Donald Trump on Runneli hinnangul ise suhteliselt võimetu tegelane, kuid suudab ta oma ümber tuua inimesi, kes muutusi läbi viivad. Üks neist on Elon Musk, kes on Runneli sõnul erakordse töö-, keskendumis- ja tähelepanuvõimega inimene. “Kahju, et ta kasutab seda väga imeliku režiimi ehitamiseks. See tekitab muret.”