Tagasi 25.02.25, 08:25 Moodulmajade ettevõte ületas eelmise aasta käibeprognoosi miljoni euroga Moodulmajade ettevõte Revonia eelmise aasta prognoositav käive oli ligi neli miljonit eurot. "Tuli isegi natukene rohkem, et nõks alla viie miljoni euro," rääkis ettevõtte üks esimeestest Rauno Oja.

Kuula Gaselli kongressil tehtud intervjuust Rauno Ojaga, millist potentsiaali kaitsetööstuses täpsemalt nähakse, kuidas läheb 80 moodulmajade ehitamine Soomes ja Kliimaministeeriumi toetusest. Foto: Liis Treimann

Plaanid, mis viimase paari aasta jooksul on ette võetud, on kenasti realiseerinud, rääkis Oja. "Just tugevalt sisenedes väikemajade turule ja ütleme äriklientide Põhja-Euroopast leidmisega," lisas Oja.

Selleks aastaks oodatakse juba seitsme miljoni suurust käivet. Lisaks nähakse potentsiaali kaitsetööstuses.

Intervjueeris Ireene Kilusk.