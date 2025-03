Tagasi ST 25.03.25, 13:10 Rain Lõhmus: ma tahaks kasvada tehisaruga kokku Kogu maailm liigub üha suurema digitaliseerimise poole, kuid kas ka haridus suudab selle arenguga sammu pidada? Tehisintellekt ja virtuaalsed klassiruumid on juba kohal, muutes õpetamise ja õppimise viise, kuid kas Eesti haridussüsteem suudab selle tempoga kaasa minna? Ja kas ainult tehnoloogia kasutamine hariduses on piisav või vajame ka sisulisi muutusi õpetamismetoodikas?

Rain Lõhmus, kes on ka Audentese üks omanikest, nendib, et innovatsioon hariduses ei tähenda ainult uute vidinate kasutamist, vaid ka mõtteviisi muutust – kuidas me õppimist käsitleme ja milliseid oskusi tegelikult vajame. Foto: Andrei Ozdoba

Hariduses muutub üha olulisemaks kultuuridevaheline suhtlus ja tehnoloogiline kirjaoskus. Kas Eesti koolidel on piisavalt julgust, et võtta üle parimaid praktikaid mujalt maailmast ja integreerida need kohaliku haridussüsteemiga? Üha globaliseeruvas maailmas pole küsimus enam selles, kas rahvusvaheline haridus on kasulik või ohtlik, vaid selles, kuidas see võimalikult efektiivselt Eestisse tuua ning tagada, et meie õpilased oleksid valmis konkureerima globaalsel tööturul.

Kuidas õpetada noori ajastul, kus masinad teevad varsti suurema osa tööst ära? Kas tehisintellekt suudab asendada õpetajat või on inimkontakt ja sotsiaalne õpe asendamatud? Need küsimused on täna olulisemad kui kunagi varem.

Kas haridus suudab ajaga sammu pidada?

Eesti haridussüsteemi peetakse rahvusvaheliselt edukaks, kuid kas me oleme valmis kohanema tehnoloogia pöördeliste muutustega? Hariduse tulevik sõltub võimest olla paindlik ja kiire kohaneja.

See tähendab, et kooli roll ei peaks piirduma faktide edasiandmisega, vaid keskenduma oskustele nagu

kriitiline ja analüütiline mõtlemine;

kohanemisvõime ja elukestev õpe;

digiteadlikkus, kirjaoskus ja tehnoloogia mõistmine;

koostöö- ja suhtlemisoskused.

Kas Eesti haridus julgeb suurelt unistada?

„Mulle tundub, et me istume natuke oma mõtetes kinni,“ märgib Lõhmus oma kogemuse põhjal. Kui Eesti tahab olla hariduses edasiviiv jõud, peab ta avatumalt vaatama maailma, rakendama uusi meetodeid ja mitte kartma eksperimentaalsust.

Eestis on palju potentsiaali, kuid küsimus on, kas julgeme seda maksimaalselt ära kasutada. Kas suudame haridussüsteemi muuta paindlikumaks, et valmistada noori ette mitte ainult tänaseks, vaid ka homseks ja ülehomseks?

Üks on kindel: haridus ja tehnoloogia ristteel on vaja teha teadlikke otsuseid. Meil on võimalus kasutada AI-d ja digivahendeid targalt, kuid me ei tohi unustada inimliku kontakti ja loovuse olulisust. Küsimus ei ole selles, kas masinad võtavad üle – küsimus on selles, kuidas me inimesena kohaneme ja oma tugevusi esile toome.

Saatejuht on Lauri Toomsalu. Kuula saadet siit: