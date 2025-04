Tagasi 01.04.25, 11:35 Taavi Aas: kellele tuulikud ei meeldi, saab elama tulla Jõgevale Kuna Jõgevamaal on suured riigikaitselised piirangud, siis sinna ei saa ehitada tuuleparke, mis paljudes teistes kogukondades tekitavad suurt vastakust, rääkis Jõgeva vallavanem Taavi Aas.

Jõgeva vallavanem Taavi Aas Foto: Liis Treimann

Jõgeva vald otsib praegu võimalusi ja kohti, kuidas tuua juurde elanikke ja ettevõtteid. Taavi Aas ütles Äripäeva raadiole, et ehkki tuuleparkide arendajatel ei ole Jõgevamaal suuri väljavaateid, siis uutele elanikele on maakonnas ruumi küll, kes enda ümbruskonda tuuleparki ei soovi.

“Kuna Jõgeva vald on praktiliselt tervenisti riigikaitseliste piirangute all, siis siin ei ole vaja kellelgi karta, et ühel hetkel hakkavad tuulikud kuskil vahetus läheduses olema,” selgitas Aas.

Nagu Jõgevamaal, väheneb elanike arv ka Valgamaal, kus Valga linnas käib suur lammutustöö, et tuua uut elu sisse, rääkis Valga vallavanem Monika Rogenbaum . Sel aastal lammutab Valga vald neli maja.

Jõgeva ja Valga vallavanemad rääkisid, millised on maakondade planeeritud investeeringud ning kuidas lahendada väheneva rahvastiku probleemi.

Küsis Hando Sinisalu.