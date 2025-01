Tagasi 13.01.25, 18:59 Ettevõtjad maadlevad elektrikatkestusega. “Pettumus on tegelikult suur” “Pettumus on tegelikult suur,“ ütles Raido Olev, Tartumaa tööstusfirma juht, kelle kodus ei olnud esmaspäeval endiselt elektrit. Ta pole rahul, et maksta tuleb võrguteenuse eest järjest rohkem, aga kui lund sajab, siis saab sellest kohe probleem.

Sel ajal kui lumetorm pealinnas lihtsalt liikumise ebamugavaks tegi, tuli mitmes kohas pärast tormi veel mitu päeva elektrita toime tulla. Foto: Ken Mürk, ERR/Scanpix

„Kui vool läheb ära miinus 20ga, siis see on tegelikult päris suur katastroof,“ on ta mures.