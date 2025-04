Kas nüüd lõpuks paanitseda? Ei, hoopis tuleb tegutseda

ST Sisuturundus 02.04.25, 13:12

Citroën on käivitanud ulatusliku mudeliuuenduste programmi, mille käigus saavad värskendatud kõik sõidu- ja tarbeautod. Mis tähendab, et meie esindustesse jõuavad või on juba jõudnud uued mudelid, alates kompaktsest ë-C3-st kuni suure mahutavusega ë-Jumperini välja. Kui soovid teada, millal sind huvitav sõiduk Eestisse jõuab ja millised on uute Citroënide suutlikkust iseloomustavad näitajad, siis oled õiges kohas. Võta hetk ja vaata, millal tasuks lähimasse esindusse minna – võib-olla on just sinu järgmine auto sind seal juba ootamas!