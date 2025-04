Tagasi 15.04.25, 09:23 Automüüja: elektriautode müüki kammitsevad müüdid Viimase 15 aastaga on elektriauto sõit läinud oluliselt paremaks, kuid müüdid takistavad endiselt selliste sõidukite müüki, ütles Topauto müügijuht Janek Eskor.

Eskor rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et üks müüte on näiteks elektriauto võimekus talvehooajal.

Eskori sõnul on Eesti laadimistaristu võrdlemisi hea. "Natuke on vaja planeerida, aga pole hullu," märkis automüüja. Oma kogemusele tuginedes ütles ta, et väga harva juhtub olukord, kus mõni laadija ei tööta.

Samuti rääkis Eskor lähemalt, kas elektriauto või laetava hübriidauto kasutamiseks elektriautode laadimistaristut võiks Euroopa direktiivi asemel reguleerida vaba turumajandus.

Janek Eskorit intervjueeris Ireene Kilusk.