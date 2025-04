Külalisteks on Seik i juht Rudolf-Gustav Hanni ja Mugavik Barefooti kaasasutaja Brita Vibo , kes jagavad oma praktilist teekonda ekspordi käivitamisest kuni logistika ja klienditeeninduse nüanssideni. Mõlemad ettevõtted on leidnud edu väga erineval moel – Seik tegutseb täna rohkem kui 15 keeles ja riigis, samas kui Mugavik Barefoot müüb ilma tasulise reklaamita kaupa lausa 60 riiki.