“Kõik tundub kontrolli all – olemas on ärivajadus, eelarve, tarkvara arenduspartner ja lubadused projekti valmimise osas. Liiga tihti tabab aga ettevõtjaid külm dušš, kus eelarve on kulunud, aga tulemus ei ole kasutuskõlblik,” kirjeldab kodumaise ettevõtte ASA Quality Services tegevjuht Kert Suvi.