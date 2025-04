Tagasi 23.04.25, 11:23 Analüütik: Trumpi vähenenud toetus suurendas survet Ukraina rahulepinguks Kuna USA presidendi Donald Trumpi toetus on vähenenud, on see paratamatult suurendanud survet Trumpile Ukraina rahulepingu elluviimiseks, ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Nele Loorents.

Eelmisel nädalal toimus Euroopa liidrite Ukraina-teemaline kohtumine Pariisis, täna jätkub teema arutelu Londonis, kus aga osalejate ring tõotab tulla vähem prominentne.

Foto: Zuma Press / Scanpix

Samas Loorents tõi Äripäeva raadio hommikuprogrammi intervjuus välja, et ajalugu on näidanud, et kokkulepped Venemaaga on enamasti ühepoolsed, mistõttu võimalikust lepingust ei tasu palju oodata.

Intervjuus tulid jutuks veel USA ja Euroopa riikide suhted, tollipoliitika ja ka USA sisepoliitika.