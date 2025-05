Tagasi 22.05.25, 15:32 Kinoteater paneb kopad Shakespeare'i mängima: “Rasketehnikal on teatav iseloom” Kinoteater toob vaatajate ette etenduse, milles osaleb rasketehnika ja mida mängitakse ühe hektari suurusel laval.

Tänavu saab vähemalt ühel teatrietendusel näha tegutsemas rasketehnikat. Pilt on illustratiivne.

Foto: Meeli Küttim

Projekti kallal töötav produtsent ja dramaturg Paavo Piik näeb klassikalise teatri ja mootorite tragöödia vahel mõningaidki sarnasusi. “See põnevus on just selles, kuidas masinate abil anda edasi viha ja lähedust. Mingis mõttes on need üsna sarnased inimestega, sest tuled on nagu silmad ja igal masinal on mingid oma eripärad,” rääkis ta.

Veel tuli intervjuus juttu projekti logistilisest poolest ja Kinoteatri vastuolulisest mainest.

Intervjueeris Lauri Leet.