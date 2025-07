Tagasi 16.07.25, 12:04 Omniva sõlmis kaubandushiiuga eksklusiivse diili Omniva kaubamärki kasutav riigifirma Eesti Post on alates sellest kuust ainus moekauba e-müüja Zalando viimase miili tarnepartner Eestis, Lätis ja Leedus.

Foto: Sven Simon, imago images/Scanpix

„See partnerlus on ligi viie aasta sihipärase töö ja suhete loomise tulemus,“ ütles Omniva Eesti ja ELi müügijuht Kristo Kõivumägi. „Oleme tõestanud, et Omniva on õige partner Balti regioonis.“