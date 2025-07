Tagasi 16.07.25, 12:10 Tõnu Toompark: pikaajaline üüriäri on surnud Kinnisvarainvestor ja koolitaja Tõnu Toompark ütles, et pikaajaline üüriäri on surnud, sest tootlust on mujalt teenida lihtsam.

Kinnisvarainvestor ja koolitaja Tõnu Toompark arutles veel institutsionaalsete investorite ja majanduskriiside mõjust üüriturule.

Foto: Andras Kralla

Toompark täpsustas, et öeldu oli provotseeriv ja lähtus suuresti väikeinvestori vaatest. Kui Tallinna näitajate baasilt osta korter ja see välja üürida, arvestades euribori ja kinnisvara kallinemise määra, siis on lihtsam teenida tootlust mujal, mitte võtta kinnisvara valdkonnaga seonduvad riske, kus tihtipeale on väikeinvestori jaoks riskid kontsentreeritud näiteks ühte objekti. "Täna tervikut vaadates, ei tundu see hea äriplaan."