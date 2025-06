Tagasi 02.06.25, 13:37 Ettevõtete jooksuüritus registreeriti täis vähem kui minutiga Tipust Topini ehk Munamäelt mereni on iga-aastane populaarne ettevõtetele suunatud teatejooks, millele registreerimine sai tänavu minutitega täis. "Aastast aastasse läheb see defitsiit veel suuremaks," rääkis korraldaja Sten-Eric Uibo.

Äripäeva tiim eelmise aasta Tipust Topini teatejooksul.

Foto: Erakogu

Uibo tunnistas, et soositakse lojaalseid vanu osalejaid ja neil on väikene eelisvõimalus registreerida, aga umbes 20% kohti on igal aastal vabaturul. Üritust suuremaks Uibo enam turvalisuse tagamise eesmärgil ajada ei taha. "Me oleme tegelikult tohutult kasvanud. Alustasime 20 tiimiga ja täna oleme jõudnud 140 tiimi peale," selgitas Uibo.