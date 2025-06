Tagasi 04.06.25, 13:58 Rail Balticu koordinaator: loodetavasti jäävad rekameeste pikad sõidud minevikku Rail Balticu käivitumine võib lõpetada rekameeste mitmenädalased veod ja kodust eemalolekud, ütles Äripäeva raadios Rail Balticu äriprotsesside koordinaator Harri Aro.

Rekad.

Foto: LIIS TREIMANN

Aro sõnul muudab Rail Balticu tulek rekameeste elu kodusemaks. "Ma loodan, et see jääb minevikku, kus tuleb nädalaks või kaheks kodust ära minna. Pigem ongi selline last mile delivery ja õhtuks oled kodus," rääkis ta.

Rail Balticu ärivõrgustiku nõustaja Priit Koffi sõnul aga ühegi transpordiliigiga vastanduda ei soovita. "Raudtee ei ole selleks, et maanteetransporti täielikult välja juurida," tõdes Koff.

Saates oli külas veel Triniti advokaat ja Rail Balticu Eesti ärivõrgustiku liige Tõnis Tamme.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhtis Joonas-Hendrik Mägi.