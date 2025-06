Tagasi 12.06.25, 12:00 Parimad tarneahelajuhid jagasid oma mõõdikuid Seekordses Äripäeva raadio saates “Fookuses: tark tööstus” meenutame Pärnu Tarneahelakonverentsi ja kuulame vestlusringi konkursi “Parim tarneahelajuht” kandidaatidega.

Moderaator Anti Orav (vasakul), Marko Kostap, Sten Sats, Ellyt Talv ja Kadi Eensalu.

Paljude teiste teemade seas räägitakse arutelus ka mõõdikutest, mis aitavad tarneahelajuhte igapäevases töös.

“Laovarude efektiivsus, kindlasti tarnekindlus ja kolmas on seotud kuluefektiivsusega hanketegevuses,” vastas Aurighteci tarneahelajuht Marko Kostap moderaatori soovile nimetada kolm kõige olulisemat mõõdikut.

Sten Sats märkis, et Pipelife’i jaoks on oluline kaks mõõdikut kombineerituna. “Meie vaatame kahte mõõdikut koos, üks on tarnekindlus klientidele ja seda mõõdame vastu soovitud kuupäeva. Meie jaoks on oluline 48-tunnine tarne ja vastu seda me end ka mõõdame,” rääkis Sats.

“Sinna vastukaaluks paneme lao pöörlemiskiiruse (laokaupade ringluskiirus – toim) – tarnekindlust on alati väga hea tagada üüratu laoga, aga selleks me võimelised ei ole. Ja kolmas on sisemine mõõdik, mis on ennustustäpsus,” lisas Sats.

Hanza tarneahelajuht Kadi Eensalu kinnitas, et ka tema jälgib tarnetäpsust ja lao pöörlemist, aga see pole kõik. “Lisaks oleme võtnud tarnija OTD (on time delivery – toim), mis on sisend meie hankele,” lisas ta.