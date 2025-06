Tagasi 26.06.25, 11:20 Ärivaidluste advokaat: juhatuse liikme isiklik vastutus muutub reaalseks Seni oli võlausaldajal praktikas väga raske midagi kätte saada, kui äriühingu juhatuse liige ajas ettevõtte ja isikliku rahakoti segamini ning põhjustas maksejõuetuse, hiljutine riigikohtu lahend toob aga olulise leevenduse, kirjutab advokaadibüroo Walless ärivaidluste valdkonna advokaat Evelin Lisett Ratnik.

“Ei ole haruldane, et juhatuse liikmel võivad isiklik ja äriühingu rahakott segamini minna. Seda eriti juhul, kui tegemist on ühemehe-osaühingutega, kus juhatuse liige on samaaegselt ka ainuosanik,” kirjutab ärivaidluste advokaat Evelin Lisett Ratnik.

Riigikohus on 18. juuni lahendis toonitanud, et kui juhatuse liige kasutab äriühingu vara isiklikuks otstarbeks, siis toob see kaasa isikliku varalise vastutuse ka äriühingu võlausaldajate ees. Tegemist on märgilise seisukohaga, mis aitab paremini kaitsta ausaid äripartnereid ja piirata pahatahtlikku äritegevust.