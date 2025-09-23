Tagasi 23.09.25, 14:00 Taavi Veskimägi: Ukraina näitab, et rohetehnoloogia säästab elusid Kohapealne roheenergia tootmisvõimekus võib sõjaolukorras säästa väga palju elusid, leiab kaitse- ja kosmosetööstuse liidu esimees Taavi Veskimägi, näitlikustades kaitsetööstuse ja rohetehnoloogia sümbioosi võimalust Ukraina kogemuse najal.

Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu esimees Taavi Veskimägi.

Foto: Andres Laanem

Äripäeva raadio saates “Cleantech” tuleb juttu praegu väga põletavast teemast – kaitsetööstusest ja sellest, kus toimub kaitsetööstuse ja rohetehnoloogia sümbioos. Skycorp Technologies i tegevjuht Marek Alliksoo leiab, et kogu kaitsetööstuse jätkusuutlikumaks muutumine kaasneb möödapääsmatult tänapäeva kaitsevajadustega.

"Dekarboniseerimine on boonus, mis kaasneb suurema energiajulgeolekuga ja võimekusega oma logistikaahelat vähendada ja efektiivsem olla. Energiajulgeoleku saavutamise nimel tuleb kaitsetööstuses kaasata erinevaid rohetehnoloogia ettevõtteid," leiab Alliksoo.

Jätkusuutlikkuse vajadusega nõustub ka Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu esimees Taavi Veskimägi . “Vaadates Ukraina kogemust, siis me näeme, et suur osa inimesi saab hukka mitte rinnetel, vaid logistilistes operatsioonides. Kui me suudame taastuvenergiapõhiste lahendustega toota energia kohapeal, selle asemel et pika logistikaahelaga tuua diislit tagalast, siis me suudame väga palju inimesi sõjaolukorras säästa,” sõnas Veskimägi.

Artikkel jätkub pärast reklaami

“Me tahame jätkusuutlikke lahendusi, kus me ei sõltu kolmandatest riikidest toorme või tehnoloogia pärast. Me suudame ja saame teha neid siin Euroopas,” lisas ta.

“Cleantechi” saadet kaitsetööstuse ja rohetehnoloogiate sümbioosist juhib Mart Valner.

Saadet toetavad Sunly AS, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti Rohetehnoloogia Liit.