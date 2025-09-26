Punnitades ettevõtet tulevikku ei vii

Saates räägib kogenud juht ja koolitaja Meeli Laane
sellest, kuidas leida endas üles ressursid, mis aitavad edukalt kohaneda ja parandada toimetulekut muutustega nii indiviidi kui ettevõtte tasandil. “On kuus kategooriat ressursse, millest enamasti kasutame vaid paari-kolme,” tõdeb Laane ja lisab, et kui me ei märka seda, mis hetkel toimub, ei suuda me ka kohaneda. Lisaks tuleb juttu sellest, mis on üldse vaimne vastupidavus, kuidas töötajaid muutustega kohanemisel toetada ning mis juhtub siis, kui liigud juhina eesmärkide poole nagu tank.
Saatejuht on Tuuli Seinberg.
Loe vaimse vastupidavuse kasvatamise võimaluste kohta rohkem SIIT
