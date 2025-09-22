Äripäev
  22.09.25, 13:21

Ajakirjanik: Skeleton räägib oma uhketest plaanidest, kuid raskused vaikib maha

Tehnoloogiafirma Skeleton räägib avalikkuses uhketest plaanidest ja lepingutest, kuid raskustest on otsustanud vaikida. Ka ettevõtte juht Taavi Madiberk ei vasta kõnedele ega intervjuupalvetele, rääkis teemat kajastanud ajakirjanik Kristel Härma.
Skeleton Technologiesi kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk on jäänud ettevõtte viimase aja raskuste kajastamisel kättesaamatuks.
  • Skeleton Technologiesi kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk on jäänud ettevõtte viimase aja raskuste kajastamisel kättesaamatuks.
  • Foto: Liis Treimann
Äripäev kirjutas esmaspäeval Skeletoni seni varju jäänud probleemidest. Selgus muu hulgas, et ettevõtte Leipzigi supertehas ei ole seni käivitunud ning Dresdeni tehas suleti enne uue valmimist. Raskusi on aga veelgi.
Härma sõnul näitab juba avalik info, et Skeleton jäi mullu kliendilepingutega 2,5 miljoni euroga kahjumisse.
Lisaks tõi ta välja, et laiem avalikkus ei tea, et Skeleton on oma Tallinna kontoris korduvalt töötajaid koondanud. “Sellest ei räägita väga – miks need koondamised on, mis üldse Tallinna üksusest saab. Palju tippspetsialiste on tegelikult kadunud,” märkis Härma.

Samal ajal on Skeleton saanud tuge nii Eesti kui ka Euroopa maksumaksjatelt. Näiteks on Euroopa Komisjon andnud loa 18 miljoni euro suuruseks riigiabiks vesinikutehnoloogia arenduseks.
“Kui selline ettevõte raskustest avalikult ei räägi, on ajakirjanduse ülesanne need esile tuua,” rõhutas Härma.
Lisaks tuli intervjuus juttu sellest, mis andis Skeletonile nii valusad hoobid ning kuidas ka teised rohetehnoloogiafirmad on pidanud sarnaste raskustega silmitsi seisma.
Küsis Lauri Leet.
Ajakirjanik: Skeleton räägib oma uhketest plaanidest, kuid raskused vaikib maha
00:00
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
  • 22.09.25, 06:00
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Stargate Hydrogen avas juunis tehase. Ettevõtte suuromanikeks on Kristjan Rahule kuuluv valdusfirma UG Investments, Taavi Madiberkile kuuluv RothCap Investments ja SmartCap, ning nüüd ka Hispaania Repsol.
  • 28.07.25, 11:41
Rahu ja Madiberki tulevikuäri sai rahasüsti Hispaania energiagigandilt
  • 28.06.25, 17:32
Kaitsevaldkonna koorekihi värvanud idufirma kulutas aastaga üle miljoni euro
Kokku haldab Telia Foruse 370 arvutitöökohta, sealhulgas ka juhtimiskeskust, mis töötab 24/7 ning kus kvaliteetne IT-tervikteenus on eriti olulise tähtsusega.
  • ST
  • 22.09.25, 12:38
Foruse kogemuslugu: suurettevõtted kasutavad üha enam teenusepõhist IT-tuge

Rand & Tuulbergi omanik Raivo Rand
Uudised
  • 21.09.25, 12:30
Raivo Rand pakub kortermajade renoveerimiseks lahendust, mis ajaks Jürgen Ligil juuksed püsti
Raumedic Estonia juhatuse liige Emöke Sogenbits.
Saated
  • 21.09.25, 08:56
Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
Toronto väärtpaberibörsil noteeritud Neo Performance Materialsi tegevjuht Rahim Suleman vestlemas Sillamäe sadama omaniku Tiit Vähiga, kellele kuulus varem ka NPMi kontserni kuuluv haruldaste muldmetallite tootja Silmet.
Uudised
  • 20.09.25, 19:18
Narva 100 miljonit investeerinud Kanada börsifirma juht: see on alles algus
Verston Eesti juht Jarmo Liiver toonitab stabiilsuse olulisust maksupoliitikas ja väljendab lootust, et valitsus keskendub pikaajalistele strateegiatele.
Saated
  • 20.09.25, 13:05
Verstoni uus juht tahab selgust: automaks oli päästerõngas, millest juba järgmisel päeval taheti loobuda
Leedu ükssarvik Vinted on väärt üle 5 miljardi euro. Nüüd aga on platvorm osutunud populaarseks skeemitajate seas.
Uudised
  • 20.09.25, 14:15
Leedu müügiplatvormi odav pakivedu vallandas skeemitamise laine
“Me ei saa olla olukorras, kus kolmanda riigi otsus mõjutab meid nii palju, et tehased peavad seisma, sõnas Euroopa Komisjoni esindaja Maive Rute uue tehase avamisel.
Saated
  • 21.09.25, 17:08
Maive Rute: Narva magnettehas vähendab Euroopa sõltuvust Hiinast
Elcogeni tegevjuht Enn Õunpuu, paremal, ja tehase ehituseks raha andnud LHV panga juht Mihkel Torim end valgesse rüütamas.
Uudised
  • 21.09.25, 15:12
Nädala lood: salapärased mehed valges ja raputus pensioniturul
PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise juht Erki Mägi jagab, kuidas kaitsta ettevõtet uue põlvkonna pettuste eest.
  • ST
Sisuturundus
  • 22.09.25, 12:45
Pettuste ennetaja: uus põlvkond petab nutikamalt
Riigi lõhkeainetehas palkas juhatusse tööstustaustaga tegija
Riigi lõhkeainetehas palkas juhatusse tööstustaustaga tegija
Tallinn Shipyard, BLRT Western Repairs Vakarus ning Turku Repair Yard on tõsine laevaremondigrupp mitte ainult Läänemere, vaid ka Põhja standardite järgi, ütleb BLRT Grupi omanik Fjodor Berman.
Suuri projekte allkirjastav BLRT seab sihikule Brasiilia. “Kriis on võimalus”
Anti Poolamets kandideerib kohalike omavalitsuste valimistel taas Rakvere linnas, kus ta väidetavalt tegelikult ei ela.
Kaebused enne valimisi: kandidaadid ei ela seal, kus kandideerivad
Riigi lõhkeainetehas palkas juhatusse tööstustaustaga tegija
Riigi lõhkeainetehas palkas juhatusse tööstustaustaga tegija
Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
Tarmo Tanilas: USA turu hiilguse taga peituvad ohumärgid
USA president Donald Trump esitles uut tööviisade määrust eelmise nädala lõpus.
Trumpi pööraselt suur viisatasu lisab tööandjatele 14 miljardit kulu
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Käesoleva aasta jooksul on Harju Elektri aktsia hind nüüdseks langenud 2,3%.
Langeva Harju Elektri aktsiaga tehakse tempokalt tehinguid
Skeleton Technologiesi kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk on jäänud ettevõtte viimase aja raskuste kajastamisel kättesaamatuks.
Ajakirjanik: Skeleton räägib oma uhketest plaanidest, kuid raskused vaikib maha
Kokku haldab Telia Foruse 370 arvutitöökohta, sealhulgas ka juhtimiskeskust, mis töötab 24/7 ning kus kvaliteetne IT-tervikteenus on eriti olulise tähtsusega.
  • ST
Foruse kogemuslugu: suurettevõtted kasutavad üha enam teenusepõhist IT-tuge
Tegemist oli seni suurima üksikvõlakirja emissiooniga Balti börsi kinnisvaraarendajate seas.
Arco Vara võlakirjad märgiti kahekordselt üle
Teisipäeval korraldab Eesti Pank pressikonverentsi, kus kommenteeritakse Eesti majanduse viimase aja arengut ja tutvustatakse värsket majandusprognoosi.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Samsungi läbilöök mälukiipide valdkonnas tõukas aktsia kõrgemale.
Samsungi mälukiibid said Nvidia heakskiidu
Aktsia aasta algusest +57%
USA president Trump ja Hiina president Xi Junping arutasid reedel kõnes laiaulatuslikke teemasid.
Presidendid päästsid TikToki, kuid pinged on jätkuvalt õhus
Tarkvaragigandi Oracle´i aktsia on kuu jooksul tõusnud 28%.
Presidentide läbirääkimised tõstsid Oracle´i aktsiat
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”

Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
00:00
Äripäeva arvamusliider: õhuohu pärast kartma ei pea
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: õhuohu pärast kartma ei pea
00:00
Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest
Äripäev eetris
Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest
Iisraeli sõjaline surve riikidele laieneb. „Varem oleks need sammud päädinud totaalse sõjaga“
Globaalne pilk
Iisraeli sõjaline surve riikidele laieneb. „Varem oleks need sammud päädinud totaalse sõjaga“
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Tippkohtumine
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole
Finantsuudised fookuses
Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole
Äripäev

