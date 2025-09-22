Tagasi 22.09.25, 13:21 Ajakirjanik: Skeleton räägib oma uhketest plaanidest, kuid raskused vaikib maha Tehnoloogiafirma Skeleton räägib avalikkuses uhketest plaanidest ja lepingutest, kuid raskustest on otsustanud vaikida. Ka ettevõtte juht Taavi Madiberk ei vasta kõnedele ega intervjuupalvetele, rääkis teemat kajastanud ajakirjanik Kristel Härma.

Skeleton Technologiesi kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk on jäänud ettevõtte viimase aja raskuste kajastamisel kättesaamatuks.

Foto: Liis Treimann

Äripäev kirjutas esmaspäeval Skeletoni seni varju jäänud probleemidest . Selgus muu hulgas, et ettevõtte Leipzigi supertehas ei ole seni käivitunud ning Dresdeni tehas suleti enne uue valmimist. Raskusi on aga veelgi.

Härma sõnul näitab juba avalik info, et Skeleton jäi mullu kliendilepingutega 2,5 miljoni euroga kahjumisse.

Lisaks tõi ta välja, et laiem avalikkus ei tea, et Skeleton on oma Tallinna kontoris korduvalt töötajaid koondanud. “Sellest ei räägita väga – miks need koondamised on, mis üldse Tallinna üksusest saab. Palju tippspetsialiste on tegelikult kadunud,” märkis Härma.

Samal ajal on Skeleton saanud tuge nii Eesti kui ka Euroopa maksumaksjatelt. Näiteks on Euroopa Komisjon andnud loa 18 miljoni euro suuruseks riigiabiks vesinikutehnoloogia arenduseks.

“Kui selline ettevõte raskustest avalikult ei räägi, on ajakirjanduse ülesanne need esile tuua,” rõhutas Härma.

Lisaks tuli intervjuus juttu sellest, mis andis Skeletonile nii valusad hoobid ning kuidas ka teised rohetehnoloogiafirmad on pidanud sarnaste raskustega silmitsi seisma.

Küsis Lauri Leet.