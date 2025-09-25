Segadus automaksu ümber avab uksed skeemitamisele

Automaksu ümber on olnud viimastel kuudel palju segadust, mis on loonud ka võimalusi skeeme punuda.
Foto: Liis Treimann
Nissani Balti regiooni juht Margus Mikk ütles Äripäeva raadios, et kasutatud autode turul ei tehta omanikuvahetust enam nii nagu “vanasti” ehk transpordiametis, vaid notariaalse volitusega. Ta selgitas, et sellise tehingu puhul jääb auto endise omaniku ehk müüja nimele ja registreerimistasu ei maksta, sest ametlikku omanikuvahetust ei toimu.
