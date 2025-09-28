Moldova valib uut parlamenti. Kaalul on riigi tulevik

Euroopameelne partei PAS tahaks viia riigi Euroopa Liitu aastaks 2030, kuid venemeelsed seda ei toeta.
Foto: SIPA/Scanpix
Avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et peamisteks võitluspartneriteks on Euroopa-meelne partei Tegevus ja Solidaarsus (PAS) ning mitmed Venemaa-meelsed jõud, kirjutab Leedu majandusleht Verslo žinios.
Vaatamata aktiivsele sõjategevusele keskendub Ukraina keskkonnapoliitikale, kuna see on eeldus Euroopa Liitu astumiseks, rääkisid Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) Tallinna keskuse eksperdid Ivo Krustok ja Lauri Tammiste.
27. septembril aastal 2000 avas uksed Järve Selver, mis on siiani säilitanud oma positsiooni jaeketi lipulaevana. Kauplus on olnud esirinnas kõikide suuremate innovatsioonide käivitamisel – nii e-pood, erikampaaniad, Selveri Köögi tootmine kui ka nutikassad.