12.11.25, 09:37 Coop Pank kaalub tõsiselt investeerimisteenuste pakkumist Coop Pank ei paku oma klientidele investeerimisteenuseid, kuid sügisel panga juhiks saanud Arko Kurtmanni sõnul kaalutakse väga, kas seda peaks tegema.

Coop Panga juht Arko Kurtmann

Foto: Andras Kralla

“Kui me kujutame ette panka puslena, siis ma ütleks, et kui me räägime investeerimisteenustest, siis on selline tunne, et üks pusletükk on tõesti pildilt puudu ja selleks võiks olla investeerimisteenused,” rääkis Kurtmann Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Panga juhi sõnul ei ole nad ühtegi sammu veel teinud, et teenust pakkuma hakata. “Aga me tunneme, et see tükk on meil puudu, ja me väga tõsiselt tahame kaaluda, kas seda peaks tegema hakkama.”

Mis investeerimisteenustega täpsemalt tegemist oleks, on Kurtmanni hinnangul vara rääkida.

Kurtmann rääkis samuti, et panga kasum on hakanud liikuma õiges ja positiivses suunas. “Me oleme jalad põhja saanud ja siit saame ennast vaikselt üles lükkama hakata. Kuust kuusse, kvartalist kvartalisse numbrid näitavad seda, et see kõver pöörab nüüd ülespoole,” sõnas ta.

Intervjuus rääkis Kurtmann Coop Panga tulemustest, kinnisvaraturust, makromajandusest ja turul ettevõtete ostu- ja ülevõtmistehingutest.

Küsis Juhan Lang.