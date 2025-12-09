Tagasi 09.12.25, 15:12 Eesti ehitussektori murdepunkt: arendajad vallutavad Riiat, ehitajad vaatavad peeglisse Hinnasurves püüavad ehitusturu osapooled veeretada vastutust vigade eest partneritele ja otsida süüdlasi, jäi kõlama novembris toimunud Eesti Ehituskonverentsi ettekannetes.

Oma Ehitaja juht Indrek Moorats. Foto: Andras Kralla.

Praeguses tihedas konkurentsis, kus tugevamad Eesti arendajad kinnitavad kanda Lätis ja vaatavad sealt ka kaugemale, peavad ehitajad efektiivuse saavutamiseks mõtestama ümber oma tegevusi.

Nii näiteks selgitas Oma Ehitaja juht Indrek Moorats , kuidas nende ettevõte otsustas keerulisel ajal mitte kaasa minna süüdlaste otsimisega, vaid pöörata pilk enda firma sisse. "Koroona- ja sõjakriisist tekkinud uus reaalsus nõudis kiiret kohanemist ja teistsugust vaadet juhtimisele," ütles Moorats ettekandes.

Moorats tõi välja ka pärdiku metafoori, mis kirjeldas, kuidas ehitusprotsessis põrgatatakse vastutust vigade eest ühelt osapoolelt teisele – projekteerijalt tellijale ja tellijalt ehitajale. Ta rõhutas, et selles niinimetatud pärdiku põrgatamises kaob sisuline probleemide lahendamine ja nii on nad otsustanud keskenduda arengule, mitte süüdlaste otsimisele.

Kaamos Kinnisvara juht Taimo Murer rääkis, miks nemad on otsustanud Riias tugevalt kanda kinnitada ja seal koguni uue ehitusfirma asutada. Tööjõu kättesaadavus on Mureri sõnul. Riias küll parem, kuid kvaliteedis esineb suuremat kõikumist kui Tallinnas ning see nõuab arendajalt rangemat kontrolli. „Just seetõttu otsustasime Riias luua oma ehitusettevõtte et tagada kvaliteet ja töökindlus,“ selgitas Murer.

