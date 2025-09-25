Tagasi 25.09.25, 15:45 Advokaadid avavad, kuidas kinnisvaras teha probleemivaba müügileping Kui paar aastat tagasi rääkisime Äripäeva raadio saates “Teabevara tund” kinnisvara ostmise riskidest, siis seekord võtame luubi alla müüja vaate.

Vasakult: Keijo Lindeberg, Aldo Vassar ja Eve Noormägi

Foto: Andres Laanem

Millised ohud võivad varitseda kinnisvara müüjat? Kas maakleriga lepingut sõlmides on alati selge, kellega tegelikult lepingusse astutakse? Kui palju võib hiljem probleeme tekitada olukord, kus kuulutuses on vara kirjeldust liigselt ilustatud?

Stuudios on vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar advokaadibüroost Lindeberg, kes jagavad praktilisi nõuandeid, kuidas lepingutega maandada riske ja kaitsta oma huve. Juttu tuleb nii maakleri rollist kui ka sellest, mida lepingutesse kindlasti kirja panna, et müügitehing kulgeks turvaliselt ja läbipaistvalt.

Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.

