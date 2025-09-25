Advokaadid avavad, kuidas kinnisvaras teha probleemivaba müügileping

Millised ohud võivad varitseda kinnisvara müüjat? Kas maakleriga lepingut sõlmides on alati selge, kellega tegelikult lepingusse astutakse? Kui palju võib hiljem probleeme tekitada olukord, kus kuulutuses on vara kirjeldust liigselt ilustatud?
Stuudios on vandeadvokaadid Keijo Lindeberg
ja Aldo Vassar
advokaadibüroost Lindeberg, kes jagavad praktilisi nõuandeid, kuidas lepingutega maandada riske ja kaitsta oma huve. Juttu tuleb nii maakleri rollist kui ka sellest, mida lepingutesse kindlasti kirja panna, et müügitehing kulgeks turvaliselt ja läbipaistvalt.
Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.