Tagasi Ajakirjanik: märgiline aasta elektriautodele veel hingekella ei löönud Euroopa Liit astus mitu sammu tagasi, kui taganes 2035. aasta eesmärgist keelata ära sisepõlemismootoriga autod, kuid uus eesmärk ‒ vähendada autode heitmeid 90% võrra ‒ on endiselt ambitsioonikas, leidis autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe.

Salumäe leiab, et selle otsuse tõttu aga elektriautode turg kuskile ei kao ning nendele hingekella ei löödud. “Nende uute eesmärkide poole ei ole jätkuvalt võimalik liikuda ilma nullheitmeteta autodega ehk elektriautodega,” märkis ajakirjanik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Äripäeva arvamustoimetuse juht veel, kas Euroopa autotööstuse elektriautod on järgi jõudnud Hiina autodele ning miks tasuks mõelda püstikhübriidi soetamisele.

Vestles Indrek Lepik.