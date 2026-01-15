Luisa Rõivas hindab tööd parlamendis: palju rõõmu ja pisut pisaraid

Kaja Kallase juhitud valitsused on teinud ilmselt Eesti ajaloo suurimad tulumaksu leevendused, kirjutab Kallase teise valitsuse rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) vastukajas Äripäeva raadio saatele “Poliitikute töölaud“.
Riigikogu Keskerakonna, Isamaa, EKRE ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehed nõuavad, et rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond) peab võtma seadusandliku praagi eest poliitilise vastutuse ning oma ametikohalt tagasi astuma.
Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, IT sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks, kui peaks.