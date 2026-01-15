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Luisa Rõivas hindab tööd parlamendis: palju rõõmu ja pisut pisaraid

Reformierakondlane Luisa Rõivas kiidab saates “Poliitikute töölaud” riigikogus veedetud aastaid, räägib avameelselt suhetest ning ütleb, et ei ole peljanud vaielda ka rahandusministri endaga.
Luisa Rõivas on vaatamata väsitavatele istungitele parlamendi liikme tööd nautinud ning soovib kindlasti kandideerida ka 2027. aasta valimistel.
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