Andrus Pedai: tarkuse abil teeme Eesti magnetiks talentidele ja investeeringutele
Ühendades tehnoloogilise potentsiaali visaduse ja hariduspüüdlusega, pole põhjust tuleviku ees hirmu tunda, kirjutab erakõrgkooli Mainor rektor Andrus Pedai vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Inimeste kindlustunne on vaikselt paranemas. Kui aga riigirahandust paremasse korda ei saa, võib see jääda üürikeseks, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Spordis ja äris viib eesmärkideni sarnane lähenemine ja edasiviiva optimismi tagab üks lihtne valem, kirjutab Swedbanki erakliendi finantseerimise divisjoni juht Tarmo Ulla vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.