Lightyeari asutajad lubavad suurt kasvu. “Oleme alles alguses”

Eurooplased säästavad end vaesemaks, ameeriklased investeerivad end rikkamaks, ütleb investeerimisplatvormi Lightyear kaasasutaja Martin Sokk. Eesti aktsiaturg on aga tema arvates praegu kummalises rollis: ühtaegu likviidsuse poolest „murelaps“, ent samas investorihuvi puhul üks kiiremini arenevaid Euroopas.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.