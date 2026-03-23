Tagasi Üürimajade arendaja: sõjast tingitud pinged panevad üürihinnad tõusma Lähis-Idas asuva Hormuzi väina suletus hakkab inflatsioonisurve tõttu tõstma üürihindu, ütles üürimaju arendava Lumi Capitali partner Martin Rekor.

Martin Rekor rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Eesti kinnisvaraturul ei ole pärast 2021. aasta buumi tippu näha olnud ühtegi tõusulainet ja ei paista ka lähitulevikus. Kui kallinev nafta toob uue inflatsioonilaine ning sunnib seetõttu intresse kõrgemale, hakkavad kinnisvarahinnad langema, arvas ta. Teisest küljest üürihindadele prognoosib Rekor paari protsendi suurust tõusu.

Rekor rääkis veel, miks Leedu kinnisvaraturul on praegu palju optimismi ning mida arvab ta konkurentsi tihenemisest Eesti üürikinnisvaras, kui valdkonda lisanduvad Bonava ja Liven.

Martin Rekorit intervjueeris Meelis Mandel.