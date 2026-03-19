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Liven murrab IPOga kodubörsi vaikelu ja paneb investorite riskiisu proovile

Kinnisvararendaja Liven valmistub aktsiate esmapakkumiseks, mida konkurendid ja analüütikud peavad terve sektori proovikiviks ajal, mil uute korterite müük on pidurdunud ja ähvardab võimalik intressimäärade tõus.
Intressimäärade tõus on elamispindade nõudlust pärssiv tegur, mis mõjutab otseselt ligi 193 000 Eesti leibkonna rahalist toimetulekut, nentis kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.
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Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
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