Liven murrab IPOga kodubörsi vaikelu ja paneb investorite riskiisu proovile
Kinnisvararendaja Liven valmistub aktsiate esmapakkumiseks, mida konkurendid ja analüütikud peavad terve sektori proovikiviks ajal, mil uute korterite müük on pidurdunud ja ähvardab võimalik intressimäärade tõus.
Plaanimis- ja ehitusjärgus uusarenduste müük on tugevalt kasvanud. Aasta esimesel kahel kuul tehti uusarendustega tehinguid üle 30% rohkem kui aasta tagasi samal ajal, rääkis kinnisvaraarendaja Liven juht Andero Laur.
Investori vaates ei ole aktsiate avalikuks esmanoteeringuks ehk IPOks head või halba aega, sest hea pakkumine leiab ikka hea vastuvõtu, ütles kinnisvara arendava Liveni kaasasutaja ja juht Andero Laur.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.