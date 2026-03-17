Invego sõlmis Lätis 30 miljoni eurose lepingu

Kristjan-Thor Vähi Invego kontserni kuuluv ning 100% Invego Latvia OÜ kontrolli olev Invego Tornakalna SIA rajab Riiga uue elukvartali rohkem kui 200 korteriga, investeerides selleks 45,6 miljonit eurot.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.