Šaakalid turul: magusad korterid lähevad Tallinnas mühinal

Magus korter tõmbab šaakalid ligi, konkurents on karm

“Käisin just vaatamas ühte korterit ja tegin ka pakkumise, ent samal päeval läks kuulutus üles ning see korter müüdi maha 10 000 eurot kallima hinna eest,” jutustab Liblik. “Nii kui kuulutus üles läheb, on kohe šaakalid kohal,”

Seda, et konkurents magusate korterite ostmisel on Tallinnas läinud karmiks, tunnistab ka Mägi, mistõttu on Livitis nad järjest enam liikumas Tallinnast välja mujale Harjumaale ning on sisenemas ka Tartu turule.

“Meil on odavate korterite leidmiseks kõik rauad töös,” sõnab Mägi ja lisab, et olenevalt korteri suurusest ostetakse Tallinnas 60 000 kuni 120 000 eurose hinnaklassiga kortereid.

Nii Mägi kui Libliku kinnitusel on flippijate huvi kõige selgem siis kui korteri hind on 5-10% keskmises turuhinnast madalam. “Aga kui räägime Tallinnast, siis tundub, et hind pole üldse oluline, ostetakse nii mis mühiseb,” kirjeldab Mägi olukorda.

Et turuhinnast odavamaid kortereid üles leida, tuleb teha aktiivset tööd ja üksnes portaalides otsimisest ei piisa. Mägi sõnul võib ka seal näkata, ent statistiliselt võttes tuleb tema hinnangul teha selleks umbes 100 hinnapakkumist, mille hulgast on tõenäosus leida üks, kes nõus odavamalt müüma.

Aeg-ajalt mängib Mägi sõnul hinna kõrval oma osa ka usaldusväärsus ja hea suhtlemisoskus. “Lõgiseva bemmiga ja nahktagiga kohale kohale saabudes võib nii mõnigi müüja ehmuda.”

Saates annavad Mägi ja Liblik konkreetseid nõuandeid, kuidas flippimiseks kõige paremaid kortereid välja valida, mil moel tuleks neid renoveerida ning kuidas kogu protsessi juhtida nii, et korterite väärtus kasvaks enim.

Lisaks toovad nad välja konkreetseid näiteid enda tööst, räägivad ka ostja positsioonist renoveeritud korteri valimisel ning Mägi kirjeldab ka Livit Kinnisvara edasisi plaane.

Saatejuht on Lauri Leet.