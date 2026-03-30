Eksperimendi telgitagused: kuu aega jantimist tõi mobiiliteenuse hinna kolinal alla
Äripäeva ajakirjanikud viisid läbi eksperimendi ja kauplesid oma mobiiliteenuse hinda alla. "Kuu aega jantimist viis sihile," rääkis Äripäeva raadios Mari Mets, kel õnnestus pakett poole soodsamaks saada.
Mobiiliarvete järjekordsele kallinemisele vastu astunud Äripäeva ajakirjanikud kauplesid pea kuu aega kolme telekomiettevõttega ja saavutasid vaevarikkalt juba klassikaks saanud võimsa letialuse soodushinna.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.