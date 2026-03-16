Liisa-Maria Lees: räägime palju juhtide vastutusest. Kuhu jääb töötaja oma?
Üha sagedamini näeme olukordi, kus juhi vastutus laieneb, kuid töötaja oma justkui taandub. Ideaal võiks olla suunatud hoopis tasakaalu poole, kirjutab Swedbanki personali- ja haldusdivisjoni juht Liisa-Maria Lees.
Eesti juhtimiskultuuri iseloomustab tugev suunatus protsesside juhtimisele, mitte inimeste ja eriti juhtide arendamisele. See on süsteemne viga, mis läheb meile kalliks maksma, kirjutab coach ja konsultatsioonifirma TUUM Consulting juhtivekspert Kerly Randlane Äripäeva essees.
Kuidas muuta inimeste juhtimine ettevõttes strateegiliseks tööriistaks, mis toetab äristrateegiat, arendab kultuuri ja soodustab innovatsiooni, selgitas Äripäeva raadios lähemalt käitumisteadlane ja strateegilise arengu nõustaja Merle Liisu Lindma.
Just töötajaid väärtustav ja inimlik juhtimiskultuur motiveerib inimesi jääma tööandja juurde pidama ning ka oodatust rohkem panustama, kirjutab hea juhtimise kuu puhul juhtimisekspert ja koolitaja Ülle Pind.
Viimaste aastate suvised paduvihmad on näidanud, et Eesti linnade sademeveesüsteemid ei tule äärmuslike ilmastikuoludega alati toime. Üha sagedamini ujutavad lühikese aja jooksul maha sadanud vihmad üle tänavaid, ristmikke ja hoove, samal ajal kui pikematel kuivaperioodidel tuleb haljastust kasta joogiveega. See paneb omavalitsused otsima lahendusi, mis aitaksid vihmavett senisest nutikamalt koguda ja kasutada.