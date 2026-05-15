15.05.26, 09:59 Noortel läheb kümne aasta pärast tööturul kitsaks Statistikaameti analüütiku Tea Vassiljeva sõnul on tööturu olukord võrreldes eelmise aastaga paranenud.

Noorte vanuserühm on ainus, mis tööturul kasvab.

15-24aastased on aga ainus vanuserühm, mis kasvab ja seda veel kümme aastat.

“See vanuserühm kasvab, aga samas meie tööturg sellise tempoga ei kasva. Teised vanuserühmad kahanevad. See tähendab, kui me mõõdame nendel nii töötust kui ka hõivet, siis neil läheb kitsaks,” ütles Vassiljeva Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Nad peavad rohkem võitlema kui mõni põlvkond varem.”

Intervjuus ütleb ka Vassiljeva, mis teda värsketes tööturu numbrites kõige enam üllatas ning millised muutused on Eesti tööturul toimunud.

Küsis Aivar Hundimägi.