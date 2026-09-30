Audit, mis peaks olema tehtud nii kunstnikul kui oliiviõlimüüjal
AI-ajastul ei saa enam loota, et üks ametikoht annab kindlustunde terveks eluks. Kuula saatest, kuidas teada saada, kes sa oled, mida oskad, kellele väärtust lood ning kuidas kõike seda nähtavamaks muuta.
Saates tuleb Äripäeva kirjastuse värske “ Persoonibrändi käsiraamatu” autori Liisi Toomiga juttu sellest, mis asi on üldse persoonibränd, kas ja kuidas eristub see eneseturundusest ning kas seda on vaja ainult suunamudijatel ja staartegijatel.
Saame teada, kuidas persoonibrändiga tegelemine aitab luua selgust iseendas, oma eesmärkides ja tegevuskavades, eristuda teistest ekspertidest ning ühtlasi luua nähtavust.
Lisaks kuuleme häid mõtteid, kuidas enda tööd, hetkeseisu ning tulevikuvisioone mõtestada.
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