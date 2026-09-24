VARJATUD MAKSED | Eesti varifirmad on mässitud rahvusvahelisse kasiinoskeemi
Euroopa turul tegutsevate illegaalsete netikasiinode tulu ulatub kümnete miljardite eurodeni. Nende raha liigutamiseks on loodud eraldi tööstusharu, mis aitab kasiinoomanikel maksudest kõrvale hoida ja tulu legaliseerida. Sellistesse skeemidesse on kaasatud Eesti.
“Neegrite elud ei oma tähtsust,“ sõnab Jokeri kostüümis inimene, võtab kasiinolaualt püstoli ning suunab selle tema kõrval istuva mustanahalise inimese näkku. Politsei hinnangul selline sisu vaenu ei õhuta.
Eesti jagab veebikasiinodele litsentse, kuid siin tegutsemise asemel sihivad ärid kohe Soome turgu. Sellist tagaukse kaudu tulemist peab Soome politsei illegaalseks, aga Äripäevale antud kommentaaris tõdeb Soome politsei vanemkonsultant Laura Rinne, et koostööd Eesti ametiasutustega on tehtud vähe.