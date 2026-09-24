Tagasi VARJATUD MAKSED | Eesti varifirmad on mässitud rahvusvahelisse kasiinoskeemi Euroopa turul tegutsevate illegaalsete netikasiinode tulu ulatub kümnete miljardite eurodeni. Nende raha liigutamiseks on loodud eraldi tööstusharu, mis aitab kasiinoomanikel maksudest kõrvale hoida ja tulu legaliseerida. Sellistesse skeemidesse on kaasatud Eesti. Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas Eesti varifirmad ja Läti variisikud aitavad liigutada illegaalsete netikasiinode raha üle Euroopa;

mida rääkisid skeemi sattunud noored lätlased ning milliste makseasutuste ja vahendajateni Äripäeva uurimine välja jõudis.

Koputame Riia äärelinna paneelmajas korteriuksele. “Kas minu pojal on Eestis firma?“ on ukse avanud naine üllatunud, ta käed värisevad.

See ei ole esimene ega teine selline vestlus.

“Firma Eestis? Mind enam millegagi ei üllata. Kui ma tema elust üldse midagi teaksin,“ ütles teine naine, kui tema tütre kohta küsime. ”Kas see on midagi ebaseaduslikku?“

Oleme juba mõnda aega mööda Riia magalaid tiirutanud. Üritame aru saada, mis ühendab inimesi, kelle nimel on Eestis kindla mustriga firmad. Kuhu niidid ulatuvad, ei tea võib-olla need inimesed isegi.